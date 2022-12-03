Треба 30 доларів, а не 60 – офіс Зеленського про запровадження стелі цін на російську нафту

В Офісі президента України 3 грудня відреагували на запровадження більш як 30 країнами світу обмеження ціни танкерної нафти з Росії на рівні не більш як 60 доларів за барель.

«Знизити потрібно було б до 30 доларів, щоб швидше знищити економіку ворога», – написав у телеграмі голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Ми завжди досягаємо своєї мети, і економіка Росії все одно буде зруйнована, а сама Росія платитиме та відповідатиме за всі злочини. З трибуналом буде так само. Вони дуже цього бояться, бо знають, що Україна доб'ється свого», – додав високопосадовець.

Під час дискусій країн Євросоюзу на запровадженні стелі на рівні 30 доларів за барель наполягала Польща.

Цінова стеля означає, що 32 держави (27 країн ЄС, а також Велика Британія, США, Канада, Японія та Австралія) надаватимуть послуги, повʼязані з російською танкерною нафтою лише в тому разі, якщо її закупили за ціною 60 доларів за барель або нижчою. Послуги включають, зокрема, обовʼязкове страхування перевезень.

Країни встановили стелю цін, щоб скоротити доходи Росії, які допомагають їй продовжувати війну в Україні, і водночас не допустити припинення постачань та стрибка світових цін на нафту. США та Євросоюз відмовилися від закупівель російської танкерної нафти, тому заходи «особливо важливі для країн із низьким та середнім рівнем доходу, які сильно постраждали від наслідків війни Росії в Україні».

Встановлена гранична ціна досить висока, щоб було вигідно продавати її на світовому ринку, сказано в заяві країн. При цьому Росія може звернутися до інших постачальників послуг, але вони «обмежені в масштабах, дорожчі та ненадійніші».

Країни припускають, що за потреби переглянуть і скоригують стелю. Також у їхній заяві сказано, що граничні ціни планується встановити і на російські нафтопродукти з 5 лютого 2023 року.

Росія неодноразово обіцяла не продавати нафту за ціною, нижчою від ринкової, тим країнам, які запровадять стелю. Наразі нафта російської марки Urals на світовому ринку коштує трохи більш як 69 доларів за барель. При цьому трейдери зазначають, що азійські країни, зокрема, Індія та Китай, купують російську нафту з великою знижкою – до 30%.