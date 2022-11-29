Координатор Держдепу США із санкцій приїхав в Україну – посол

Координатор Державного департаменту США з питань санкцій Джим О’Браєн приїхав до України, щоб обговорити додаткові заходи щодо посилення тиску на Росію, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

«Санкції та експортний контроль уже погіршили здатність Москви реалізувати свій імперський план – незважаючи на збільшення атак Росії на інфраструктуру, координатор Держдепу США з питань санкцій О’Браєн приїхав в Україну, щоб обговорити додаткові заходи для посилення тиску на Росію», – написала Брінк у твіттері.

Після початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну США, ЄС та інші країни світу застосували санкції проти Росії. США вже запровадили кілька пакетів санкцій, у тому числі щодо російського військово-промислового комплексу.

Нині триває узгодження рівня обмеження ціни на російську нафту. Шість із 27 країн ЄС виступають проти встановлення стелі ціни, запропонованої «Групою семи» про ліміт на рівні 65-70 доларів за барель.

Від 70% до 85% російського експорту сирої нафти відбувається танкерами, а не трубопроводами. Ідея обмеження полягає в тому, щоб заборонити судноплавним і страховим компаніям обслуговувати вантажі російської сирої нафти по всьому світу, якщо вона продається за ціною, вищою від встановленої «Групою семи» та її союзниками.