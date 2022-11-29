Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Координатор Держдепу США із санкцій приїхав в Україну – посол

За словами Бріджит Брінк, Джим О'Браєн прибув з візитом до України, щоб обговорити додаткові заходи для посилення тиску на Росію

Координатор Державного департаменту США з питань санкцій Джим О’Браєн приїхав до України, щоб обговорити додаткові заходи щодо посилення тиску на Росію, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

«Санкції та експортний контроль уже погіршили здатність Москви реалізувати свій імперський план – незважаючи на збільшення атак Росії на інфраструктуру, координатор Держдепу США з питань санкцій О’Браєн приїхав в Україну, щоб обговорити додаткові заходи для посилення тиску на Росію», – написала Брінк у твіттері.

Після початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну США, ЄС та інші країни світу застосували санкції проти Росії. США вже запровадили кілька пакетів санкцій, у тому числі щодо російського військово-промислового комплексу.

Нині триває узгодження рівня обмеження ціни на російську нафту. Шість із 27 країн ЄС виступають проти встановлення стелі ціни, запропонованої «Групою семи» про ліміт на рівні 65-70 доларів за барель.

Від 70% до 85% російського експорту сирої нафти відбувається танкерами, а не трубопроводами. Ідея обмеження полягає в тому, щоб заборонити судноплавним і страховим компаніям обслуговувати вантажі російської сирої нафти по всьому світу, якщо вона продається за ціною, вищою від встановленої «Групою семи» та її союзниками.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG