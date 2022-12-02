ЄС узгодив стелю ціни на російську нафту. Вона перебуває на тому ж рівні, що і у США

Країни Євросоюзу домовилися про запровадження стелі цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Про це заявив представник Польщі на переговорах Анджей Садос, інформує 2 грудня The New York Times.

Садос також зазначив, що після 15 січня стеля регулярно переглядатиметься залежно від зміни цін на нафту: вона повинна бути щонайменше на 5% нижчою, ніж поточна вартість непідсанкційної нафти на світових ринках.

Рішення має затвердити Рада ЄС, очікується, що це станеться 3 грудня.

Спочатку Єврокомісія рекомендувала встановити стелю на рівні 65 доларів за барель. Польща та країни Балтії наполягали на радикально нижчому рівні, аж до 30 доларів за барель.

Днем раніше про обмеження ціни російської нафти на рівні 60 доларів за барель повідомили також у Сполучених Штатах.