Домовленість ЄС про обмеження цін на нафту значно скоротить доходи Росії – фон дер Ляєн

Домовленість країн ЄС про обмеження цін на нафту, узгоджена з G7 та іншими партнерами, значно скоротить доходи Росії, заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у твітері.

«Угода ЄС про обмеження цін на нафту, узгоджена з G7 та іншими, значно скоротить доходи Росії. Це допоможе нам стабілізувати світові ціни на енергію, що принесе користь економікам, що розвиваються, у всьому світі», – йдеться у повідомленні фон дер Ляєн.

У оприлюдненому відеокоментарі вона нагадала, що ЄС та інші партнери вводять повну заборону на морський імпорт російської нафти з 5-го грудня.

«Ми маємо забезпечити, щоб нові країни, та країни, що розвиваються, надалі мали доступ до певної частини російської нафти за обмеженою ціною», – сказала Урсула фон дер Ляєн.

Раніше сьогодні стало відомо, що країни Євросоюзу домовилися про запровадження стелі цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. 2 грудня The New York Times з посиланням на представника Польщі на переговорах Анджея Садоса повідомило, що після 15 січня стеля регулярно переглядатиметься залежно від зміни цін на нафту: вона повинна бути щонайменше на 5% нижчою, ніж поточна вартість непідсанкційної нафти на світових ринках.

Рішення має затвердити Рада ЄС, очікується, що це станеться 3 грудня.

Спочатку Єврокомісія рекомендувала встановити стелю на рівні 65 доларів за барель. Польща та країни Балтії наполягали на радикально нижчому рівні, аж до 30 доларів за барель.

Днем раніше про обмеження ціни російської нафти на рівні 60 доларів за барель повідомили також у США.