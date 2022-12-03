Понад 30 країн завершили узгодження стелі ціни російської нафти на рівні 60 доларів за барель

27 країн, які входять до Європейського союзу, а також Велика Британія, США, Канада, Японія та Австралія завершили узгодження граничної ціни російської нафти на рівні 60 доларів за барель. Про це інформує Міністерство фінансів США.

Така цінова стеля означає, що всі 32 держави надаватимуть послуги, повʼязані з російською танкерною нафтою лише в тому разі, якщо її закупили за ціною 60 доларів за барель або нижчою. Послуги включають, зокрема, обовʼязкове страхування перевезень.

Країни встановили стелю цін, щоб скоротити доходи Росії, які допомагають їй продовжувати війну в Україні, і водночас не допустити припинення постачань та стрибка світових цін на нафту. США та Євросоюз відмовилися від закупівель російської танкерної нафти, тому заходи «особливо важливі для країн із низьким та середнім рівнем доходу, які сильно постраждали від наслідків війни Росії в Україні».

Встановлена гранична ціна досить висока, щоб було вигідно продавати її на світовому ринку, сказано в заяві країн. При цьому Росія може звернутися до інших постачальників послуг, але вони «обмежені в масштабах, дорожчі та ненадійніші».

Країни припускають, що за потреби переглянуть і скоригують стелю. Також у їхній заяві сказано, що граничні ціни планується встановити і на російські нафтопродукти з 5 лютого 2023 року.

Росія неодноразово обіцяла не продавати нафту за ціною, нижчою від ринкової, тим країнам, які запровадять стелю. Наразі нафта російської марки Urals на світовому ринку коштує трохи більш як 69 доларів за барель. При цьому трейдери зазначають, що азійські країни, зокрема, Індія та Китай, купують російську нафту з великою знижкою – до 30%.

Росія вторглася в Україну 24 лютого 2022 року. У відповідь на це Євросоюз ухвалив уже вісім пакетів санкцій щодо Росії. Жоден із них не передбачає ембарго на російський газ. При цьому Росія припинила постачання до багатьох країн ЄС, а деякі самі відмовилися від російського газу. Також США та країни Європи регулярно запроваджують санкції, що забороняють або обмежують співпрацю з російськими компаніями.