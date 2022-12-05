Попри влучання російських ракет, енергетична система України функціонує – Шмигаль

Попри влучання російських ракет під час масованого обстрілу 5 грудня, енергетична система України «функціонує і залишаться цілісною». Про це повідомив прем‘єр Денис Шмигаль.

«Були влучання в енергоооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях. У деяких регіонах вимушено застосовано екстрені відключення для збалансування системи й уникнення аварій. Рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків атаки, аби повернути світло в кожну домівку», – захначив він.

5 грудня війська РФ завдали чергового масованого удару по Україні. Повітряна тривога тривала три години. Пізніше стало відомо про влучання по енергоінфраструктурі та одну постраждалу людину в Одесі. У місті знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії, відсутнє водопостачання. Всі міські котельні зупинені.

У Кривому Розі на Дніпропетровщині також є руйнування критичної інфраструктури і можливі «масштабні відключення», вказала влада. Превентивно вимкнули електрику на Сумщині. Про можливі перебої повідомляла і влада на Чернігівщині та Тернопільщині.

Повітряна тривога тривала три години. Пізніше стало відомо про влучання по енергоінфраструктурі та одну постраждалу людину в Одесі. У місті знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії, відсутнє водопостачання. Всі міські котельні зупинені.

У Кривому Розі на Дніпропетровщині також є руйнування критичної інфраструктури і можливі «масштабні відключення», вказала влада. Превентивно вимкнули електрику на Сумщині. Про можливі перебої повідомляла і влада на Чернігівщині та Тернопільщині.