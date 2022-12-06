Росія: губернатор Курської області заявив про «атаку безпілотника» на аеродром

На аеродромі в Курській області триває пожежа після атаки дрона, заявив губернатор області Роман Старовойт вранці 6 грудня.

«Внаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач. Постраждалих немає. Пожежа локалізується. Всі спецслужбі працюють на місці», – написав він у своєму Телеграмі.

Українське командування це повідомлення наразі не коментувало.

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Напередодні, зранку 5 грудня, стало відомо про вибухи на аеродромі стратегічної авіації в Енгельсі та авіабазі Дягілєво на околиці Рязані в Росії. У Дягілєво, що за 500 кілометрів від лінії фронту, дислоковані літаки-заправники Іл-76, розміщується 43-й Центр бойового застосування та переучування льотного складу, пілотів дальньої авіації.

Міністерство оборони Росії звинуватило в ударі Україну.

Українська сторона традиційно офіційно не коментує повідомлення про атаки на російській території. Непрямо атаки підтвердив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк – після повідомлень про вибухи він написав у твітері, що «земля кругла».