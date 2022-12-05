Мер Одеси про наслідки російських ударів: не працюють котельні, електротранспорт, немає води

В Одесі через масований ракетний удар Росії 5 грудня зупинено роботу котелень комунального підприємства «Теплопостачання міста Одеса», не працює електротранспорт і немає води, повідомив міський голова Геннадій Труханов.

«Ворог у черговий раз здійснив удар по критичній інфраструктурі. Через відсутність електроенергії в Одесі зупинено роботу котелень КП «Теплопостачання міста Одеса». Роботу електротранспорту зупинено. У місті також відсутня вода. Якщо ситуація не покращиться, підвіз води в усі райони міста буде здійснюватися спеціалізованими машинами», – цитує Труханова телеграм-канал Одеської міської ради.

Він додав, що наразі в Одесі працює оперативний штаб, а «ситуація – важка, але контрольована».

Вдень 5 грудня російські війська здійснили чергову ракетну атаку по Україні. Повітряна тривога тривала три години.

Внаслідок удару 5 грудня, за попередніми даними, загинули четверо людей, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що, попри влучання російських ракет під час масованого обстрілу 5 грудня, енергетична система України «функціонує і залишаться цілісною».

«Були влучання в енергоооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях», – зазначив він.

Українські сили протиповітряної оборони змогли збити понад 60 із більш як 70 ракет, запущених Росією вдень 5 грудня, повідомив у коментарі Радіо Свобода речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Знеструмленими після ударів залишилися Одеса й Одеський район, а також Житомир і Сумська область.