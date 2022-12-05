Близько половини Київщини в найближчі дні буде без світла – голова ОВА

Близько половини Київської області в найближчі дні перебуватиме без світла, повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

«На Київщині триває ліквідація наслідків сьогоднішніх масованих обстрілів РФ. За рішенням «Укренерго» запроваджено аварійні вимкнення електроенергії. Тому графіки відключень не діють. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернутися до планових вимкнень із графіками. У найближчі дні близько половини області перебуватиме без світла», – написав він у телеграмі.

Вдень 5 грудня російські війська здійснили чергову ракетну атаку по Україні. Повітряна тривога тривала три години.

Внаслідок удару, за попередніми даними, загинули четверо людей, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що, попри влучання російських ракет під час масованого обстрілу 5 грудня, енергетична система України «функціонує і залишаться цілісною».

«Були влучання в енергоооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях», – зазначив він.

Українські сили протиповітряної оборони змогли збити понад 60 із більш як 70 ракет, запущених Росією вдень 5 грудня, повідомив у коментарі Радіо Свобода речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.