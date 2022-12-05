«Укренерго» анонсує аварійне вимкнення електроенергії в усіх областях

НЕК «Укренерго» повідомило, що застосує аварійні вимкнення електроенергії в усіх областях України через чергову ракетну атаку російських військ.

«Наразі ситуація складна, але контрольована. Енергосистема України зберегла свою цілісність і продовжує працювати синхронно з мережею континентальної Європи. Ремонтні бригади НЕК «Укренерго» разом із колегами з обленерго та компаніями-виробниками електроенергії розпочали аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах Одеської та інших областей. Диспетчери та інженери «Укренерго» працюють над заживленням постраждалих регіонів за резервними схемами. Там, де це можливо, вже здійснюється підключення споживачів», – повідомили в компанії.

Водночас там додали, що через наслідки обстрілів частина електростанцій не зможе певний час працювати на повну потужність.

«У поєднанні з посиленням морозів у найближчу добу це зумовить збільшення дефіциту електроенергії в системі. Для збереження балансу між виробництвом і споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень. Першочергово електроенергія буде подаватися на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, котельні», – йдеться в повідомленні.

Вдень 5 грудня російські війська здійснили чергову ракетну атаку по Україні. Повітряна тривога тривала три години. Пізніше стало відомо про влучання по енергоінфраструктурі та одну постраждалу людину в Одесі. У місті знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії, відсутнє водопостачання. Всі міські котельні зупинені.

У Кривому Розі на Дніпропетровщині також є руйнування критичної інфраструктури і можливі «масштабні відключення», вказала влада. Превентивно вимкнули електрику на Сумщині. Про можливі перебої повідомляла і влада на Чернігівщині та Тернопільщині.

У Запорізькому районі, за даними ОВА, в результаті ракетної атаки Росії по селу Новософіївка пошкоджені приватні будинки цивільних жителів. За попередньою інформацією, двоє людей загинули, троє поранені, з них – одна дитина 2021 року народження.

Українські сили протиповітряної оборони змогли збити понад 60 із більш як 70 ракет, запущених Росією вдень 5 грудня, повідомив у коментарі Радіо Свобода речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.