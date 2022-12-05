Зеленський: через удари Росії 5 грудня загинули чотири людини

Внаслідок чергового масованого ракетного удару Росії по Україні 5 грудня, за попередніми даними, загинули четверо людей, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Головний результат – 70 російських ракет прийшло, більшість збито. «Калібри», Х-101 тощо. Дякую всім нашим воїнам повітряних командувань «Схід», «Південь» і «Центр». Молодці! Дякую й партнерам – за системи ППО, які зараз використовуємо. Кожна збита російська ракета – це конкретний доказ, що терор можна перемогти. Але, на жаль, ми поки ще не можемо дати повну безпеку нашому небу – було кілька влучань. На жаль, є жертви», – сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

За його словами, енергетики почали відновлювальні роботи, «максимум зусиль» – у центральних областях України, на Одещині, в Запорізькій області, на Харківщині.

«У багатьох регіонах – для стабілізації системи – довелося перейти до аварійних відключень. Від Закарпаття до Київщини, від Кіровоградщини до Сумської й Харківської областей. Найбільше відключень станом на цей вечір – Вінниччина, Київщина, Житомирщина, Дніпропетровщина, Одещина, Хмельниччина й Черкащина. Але зробимо все, щоб повернути стабільність», – сказав голова держави.

Він наголосив, що російські удари є загрозою не лише для України.

«Російський терор знову зачіпає сусідні держави. Знову – перебої з електрикою в Молдові. І це вкотре доводить, що російська здатність до таких масованих терористичних ударів – це загроза не одній лише Україні, а всьому нашому регіону. Як мінімум. Коли один терорист дестабілізує життя всіх, це спільне завдання – зупинити терор», – сказав президент.

Вдень 5 грудня російські війська здійснили чергову ракетну атаку по Україні. Повітряна тривога тривала три години.

Прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що, попри влучання російських ракет під час масованого обстрілу 5 грудня, енергетична система України «функціонує і залишаться цілісною».

«Були влучання в енергоооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях», – зазначив він.

Українські сили протиповітряної оборони змогли збити понад 60 із більш як 70 ракет, запущених Росією вдень 5 грудня, повідомив у коментарі Радіо Свобода речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.