Резніков повідомив про розмову з головою Пентагону після російських ударів

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном 5 грудня після чергового російського масованого ракетного удару.

Як написав міністр у твітері, йшлося про системи ППО для України.

«Я хотів би висловити свою глибоку подяку міністрові оборони США, якому щиро небайдужа ситуація в Україні. Під час нашої сьогоднішньої телефонної розмови, відразу після російського масованого ракетного обстрілу, ми обговорили подальші кроки щодо посилення протиповітряної оборони України. Дякуємо за вашу постійну підтримку», – написав Резніков.

Вдень 5 грудня російські війська здійснили чергову ракетну атаку по Україні. Повітряна тривога тривала три години.

Внаслідок удару 5 грудня, за попередніми даними, загинули четверо людей, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що, попри влучання російських ракет під час масованого обстрілу 5 грудня, енергетична система України «функціонує і залишаться цілісною».

«Були влучання в енергоооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях», – зазначив він.

Українські сили протиповітряної оборони змогли збити понад 60 із більш як 70 ракет, запущених Росією вдень 5 грудня, повідомив у коментарі Радіо Свобода речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

У Білому домі засудили чергові масовані удари Росії по Україні, заявивши, що вони «є черговим нагадуванням про те, як Путін продовжує спроби поставити український народ на коліна та нагадуванням про абсолютну жорстокість ударів по явно цивільних мішенях. З єдиною метою – спричинити людські страждання».

У Білому домі також наголосили, що США продовжать надавати Україні все необхідне для захисту.