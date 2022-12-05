«Чергове нагадування» про жорстокість Путіна. У Білому домі відреагували на нові удари РФ по Україні

У Білому домі засудили чергові масовані удари Росії по Україні.

«Ці напади, яких, за попереднім підрахунком, було кілька десятків, є черговим нагадуванням, як Путін продовжує спроби поставити український народ на коліна та нагадуванням про абсолютну жорстокість ударів по явно цивільних мішенях. З єдиною метою – спричинити людські страждання. Він точно не цілиться по воєнних об’єктах», – заявив під час спілкування з журналістами 5 грудня речник Ради безпеки США Джон Кірбі, якого цитує «Голос Америки».

Кірбі наголосив, що США продовжать надавати Україні все необхідне для захисту.

«Ми у постійному контакті з українцями щодо їхніх потреб, не лише у питанні безпекової допомоги, але, як сказав минулого тижня держсекретар Блінкен, щодо надання додаткових ресурсів для їх енергетичної інфраструктури та роботи з європейцями, щоб надати більше обладнання та технічної допомоги», – сказав він.

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що нові ракетні удари «чітко пояснюють жорстоку стратегію Росії».

«Ще більше ракетних ударів по цивільній інфраструктурі по всій Україні, які чітко пояснюють жорстоку стратегію Росії: принести свою війну в кожен український дім. Як сказав держсекретар Блінкен: «Спроба Росії використати зиму як зброю – це варварство». Нашим українським друзям: ми – з вами, і ми продовжуватимемо забезпечувати протиповітряну оборону та підтримку енергетичної інфраструктури, яка вам потрібна для перемоги», – написала вона у твітері.

Вдень 5 грудня російські війська здійснили чергову ракетну атаку по Україні. Повітряна тривога тривала три години.

Внаслідок удару 5 грудня, за попередніми даними, загинули четверо людей, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що, попри влучання російських ракет під час масованого обстрілу 5 грудня, енергетична система України «функціонує і залишаться цілісною».

«Були влучання в енергоооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях», – зазначив він.

Українські сили протиповітряної оборони змогли збити понад 60 із більш як 70 ракет, запущених Росією вдень 5 грудня, повідомив у коментарі Радіо Свобода речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.