«Верстка»: серед кадирівців, що воюють в Україні – учасник захоплення заручників у Будьоновську

Російське видання «Верстка», дослідивши опублікований ГУР українського Міноборони список чеченських добровольців, які беруть участь у війні Росії проти України на боці російської армії, встановило, що серед них є 14 осіб, які перебували у різні роки у «переліку терористів» «Росфінмоніторингу». П’ятеро залишалися у цьому списку на момент їхнього відправлення на війну (одного з них виключили у жовтні), пише видання.

Зокрема, як стверджується в матеріалі «Верстки», серед добровольців є бойовик з оточення чеченського польового командира Шаміля Басаєва – Іса Дукаєв, який разом із ним брав участь у нападі на лікарню в місті Будьоновську влітку 1995 року, а пізніше був засуджений до 12 років позбавлення волі.

Зазначається, що у «переліку терористів» «Росфінмоніторингу» Дукаєв перебуває за номером 4256.

Також, за даними «Верстки», в Україні на боці російських сил воює, або якийсь час воював, бойовик із загону чеченського польового командира Руслана Гелаєва Ахмед Дулаєв.

У переліку «Росфінмоніторингу» він значиться під номером 4258. Відомо, що Верховний суд Північної Осетії в 2003 році засудив Дулаєва до 13 років колонії суворого режиму, визнавши його винним у бандитизмі та незаконному зберіганні зброї.

У вересні проєкт Радіо Свобода Кавказ. Реалії з посиланням на свої джерела повідомляв, що Ахмед Дулаєв загинув в Україні під час бойових дій, а на війну він вирушив через загрозу нової кримінальної справи. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

З початком повномасштабного збройного вторгнення на територію України голова Чечні Рамзан Кадиров оголосив, що направить на допомогу кадровим російським військам кілька тисяч добровольців із Чечні. На даний момент, за оцінками різних джерел, на території України можуть перебувати до двадцяти тисяч кадирівців.