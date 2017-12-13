Суд у Росії засудив двох чеченців у справі про захоплення заручників у Будьоновську

Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону 13 грудня виніс вирок Рамзану Белялову і Магомеду Маздаєву, яких звинувачують у захопленні заручників у Будьоновську в 1995 році. Вони отримали 15 і 13 років колонії відповідно.

Провину обидва не визнають. Бєлялов, зокрема, стверджує, що в момент нападу перебував в іншому регіоні на будівельних роботах. Захист буде оскаржувати вирок.

Маздаєв був затриманий у Волгоградській області Росії в грудні 2014 року, Бєлялов – влітку 2015 року в Чечні. У Слідчому комітеті Росії стверджують, що причетність затриманих до нападу в Будьоновську підтверджується відеозаписами, наявними в матеріалах кримінальної справи.

14 червня 1995 року група чеченських сепаратистів на чолі з Шамілем Басаєвим напали на відділення поліції й урядові будівлі у Будьоноську та захопили півтори тисячі заручників. Вони вимагали від російської влади припинити воєнні дії в Чечні. Близько 150 людей внаслідок цього загинули. Заручників, які вижили, звільнили у ході 5-денної операції після того, як тодішній прем’єр Росії Віктор Черномирдін пообіцяв оголосити перемир’я в Чечні і дозволив Басаєву і його соратникам можливість повернутися в Чечню.