Російські війська завдали 84 удари по Сумщині 5 грудня – ОВА

Російські військові 5 грудня завдали 84 удари по Сумській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Під обстрілами були п’ять громад, уточнив він.

«Шалигинська громада: по одному з прикордонних сіл росіяни вдарили двічі. Випустили 15 снарядів зі ствольної артилерії, а згодом ще 22 снаряди з РСЗВ. «Прильоти» були по чоловічому монастирю. Пошкоджена адмінбудівля і господарчі споруди. Від осколкових поранень загинула худоба в господарстві монастиря», – написав Живицький у телеграмі.

Краснопільську громаду, за його словами, війська РФ обстріляли з мінометів 80 мм калібру, було 16 «прильотів», руйнувань немає.

«Білопільська громада: був мінометний обстріл прикордонного села. Розірвалися вісім мін, які і пошкодили гараж, трактор, три легкові автомобілі психоневрологічного інтернату. По Миропільській громаді росіяни вели мінометний обстріл (15 «приходів»). Без пошкоджень. Есманьська громада: було вісім «прильотів» з артилерії з території Росії. Без постраждалих», – повідомив Живицький.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.