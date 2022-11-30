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Війська РФ обстріляли лікарню в Білопіллі на Сумщині, загинув підліток – ОП

Ракетний удар РФ по території лікарні у Вільнянську, Запорізької області, 23 листопада 2022 року

Російські війська обстріляли лікарню в Білопіллі на Сумщині, загинув підліток, повідомив перший заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Вранці рф обстріляли лікарню в Білопіллі. Загинув підліток. Пошкоджені поруч розташовані будинки, автомобілі», – написав він у телеграмі.

За його даними, лише за останню добу російські війська здійснили 158 артилерійських та 28 мінометних обстрілів Сумщини. Внаслідок цих обстрілів пошкоджені приватні будинки, лінії електропередач, зерносклади, сільськогосподарська техніка, приватні автомобілі та адміністративні будівлі. Жертв немає.


Російські війська регулярно обстрілюють прикордонні території та населені пункти Сумської області.

В ООН станом на 27 листопада підтвердили 6 655 випадків загибелі і 10 368 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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