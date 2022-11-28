Сумщина упродовж дня була під вогнем військ РФ, обійшлося без масштабних руйнувань – влада

Російській війська упродовж дня обстріляли чотири громади Сумської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Протягом дня росіяни випустили по прикордонню 129 мін, снарядів та іншої вибухівки. Обстріляні були Середино-Будська, Дружбівська, Шалигинська та Глухівська громади. По Середино-Будській громаді ворог тричі здійснив мінометний обстріл. Було загалом 30 «прильотів». І ще 2 снаряди з артилерії розірвалися на нашій території. Після 16:00 по прикордонню зі сторони Росії було 60 пострілів із гранатомету, а також автоматні та кулеметні черги. А згодом ще 5 «прильотів» зі ствольної артилерії. На щастя, у всіх випадках без руйнувань», – заявив очільник ОВА.

За його словами, 10 російських мін розірвалися між Середино-Будською і Дружбівською громадами – без наслідків.

«Шалигинська громада: було 2 «прильоти» зі ствольної артилерії по прикордонню. Без пошкоджень. Глухівську громаду росіяни обстріляли зі ствольної артилерії (20 «прильотів»). Без руйнувань», – розповів Живицький.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.