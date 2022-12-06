«Україна змінила географію війни»: удари «в серце Росії» по авіабазах

Два дні поспіль в Росії лунають вибухи на військових об’єктах – 5 грудня «бабовна» з’явилась на двох військових аеродромах – включно з тим, жде дислокуються стратегічні бомбардувальники, які запускають ракети по Україні. А 6 грудня вибухи були на ще одному російському військовому летовищі, а також на комбінаті з символічною назвою «Слава». Географія ударів вказує, що війна перенеслась вглиб території країни-агресора, що одна газета навіть назвала «ударом в серце Росії».

П’ятого грудня були атаки на летовище в Дягілєві Рязанської області Росії. Там вибухнув бензовоз, загинуло три людини і ушкоджено один літак. В той сам день, імовірно, дрон заатакував авіабазу в Енгельсі Саратовської області на Волзі. Там зазнали ушкоджень два стратегічні бомбардувальники Ту-95, двоє військових поранено, ще кілька госпіталізовано.

Ці військові об’єкти розташовані на відстані приблизно в 700 кілометрів від кордону України.

А 6 грудня губернатор Курської області Росії Роман Старовойт повідомив, що у російському у Курську сталася пожежа на аеродромі – внаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач.

Влада Курської області Росії після пожежі на авіабазі вирішила скасувати заняття у двох школах і продовжила на два тижні «жовтий» рівень терористичної небезпеки.

Також вранці 6 грудня в російських пабліках повідомили, що вночі безпілотники атакували комбінат «Слава» в Брянській області – на його території виникла пожежа.

Повідомляється, що на територію комбінату, який розташований за 80 км від кордону Росії та України, залетіли, ймовірно, два безпілотники. Вони впали і вибухнули за три метри від резервуарів із дизельним пальним.

Зазначається, що в цей момент п'ятитонні резервуари були порожніми і серйозної пожежі вдалося уникнути.

А пікантності ситуації додає те, що російський комбінат з назвою «Слава» було атаковано в день Збройних сил України – шостого грудня.

«Нова географія»

І міжнародна преса, і українські військові експерти серед цих цілей виділяють найбільше аеродром в Енгельсі Саратовської області.

Там базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160, які Росія активно задіює для запусків ракет по Україні в цій війні. Ці «Туполєви» часто здіймаються в повітря, беруть курс ближче до України і запускають ракети Ха-55 та Ха-101 по українських містах та енергетичних об’єктах.

Але це летовище в Енгельсі розташоване на відстані у понад пів тисячі кілометрів від України – так само як і летовище в російській Рязанській області. До того ж, Дягілєво в Рязанській області взагалі в менше ніж 200 кілометрах від Москви.

«Удари сигналізують нове бажання Києва перенести бойові дії на бази в серці Росії, піднімаючи ставки у війні, і демонструють покращену спроможність атакувати на відстанях», – пише газета The New York Times.

Головне, що ці вибухи відбулися. І головне, що вона відбулися на тих об’єктах, які є унікальними для Росії

«Головне, що ці події (вибухи) відбулися. І головне, що вона відбулися на тих об’єктах, які є унікальними для Росії. Хочу підкреслити, що з аеродромів, які забезпечують стратегічну авіацію в Росії, фактично залишився Енгельс, можливо, ще якісь аеродроми можуть здійснювати певні функції. Але базування стратегічної авіації, підготовка її до вильотів – це дуже складна справа, дуже складний процес», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода Михайло Самусь, експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння.

«Енгельс залишився таким унікальним аеродромом. І якраз удар по цьому аеродрому є надзвичайною подією в історії Росії. Я думаю, що ця історія буде продовжуватися і я сподіваюся, що стратегічної авіації в Росії буде менше й менше. Якщо ми знищимо цей комплекс – у них буде проблема з базуванням стратегічної авіації. Особливо з точки зору європейської частини (Росії)», – додає військовий експерт.

Парадокс ситуації полягає в тому, що в Енгельсі на Волзі базуються десятки російських стратегічних бомбардувальників – частина з яких були передані Україною Росії в якості плати за газові борги. Це було частиною процесу ядерного розброєння України, оскільки стратегічні бомбардувальники могли нести і ядерну зброю.

Угоду про важкі бомбардувальники, – а їх Україна на момент отримання незалежності мала 44 – була підписана в березні 1996 року. Тепер деякі з цих же бомбардувальників використовуються Росією для нанесення ракетних ударів по Україні.

Міністерство оборони Росії заявило ввечері 5 грудня, що два українські безпілотні літальні апарати з реактивними двигунами атакували аеродроми стратегічної авіації в Саратовській та Рязанській областях. Раніше про атаки повідомляли кілька засобів інформації, але офіційно це не підтверджувалося.

Відомство підтвердило повідомлення про пошкодження двох стратегічних бомбардувальників Ту-95 та загиблих російських військових. Але Міноборони Росії стверджує, що обидва безпілотники були збиті. Як повідомив представник відомства, пошкодження були завдані уламками збитих безпілотників.

Українське наведення на місці?

За даними міжнародної преси, принаймні один з ударів дронів у понеділок міг здійснюватися за допомогою «наведення» українських спецназівців чи спецназівця, які чи який пробрався на територію Росії і перебував поблизу російської авіабази. Про це говорять джерела, але підтвердити цю інформацію в Україні відмовляються.

Ці неприємності на аеродромах Росії, скорше за все вплинули на здатність нашого ворога наносити удари. І вони вплинули на нашу користь

«Ці неприємності, які мали місце на аеродромах Російською Федерації, скорше за все вплинули на здатність нашого ворога наносити удари. І вони вплинули на нашу користь, скажемо так. Удар безпілотником цілком можливий. Можна говорити як про безпілотник, який може діяти на відстані до тисячі кілометрів, так і про якийсь кустарний виріб, який міг бути запушений з околиць того ж аеродрому», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода військовий експерт Ігор Левченко.

За даними концерну «Укроборонпром» за жовтень, Україна якраз зараз розробила ударний безпілотник, який може діяти в радіусі до тисячі кілометрів і має бойове навантаження 75 кілограмів. Він мав пройти остаточне випробування до кінця цього року, і військові експерти не виключають, що випробування новий український потужний безпілотник проходить в бойових умовах.

Україна не бере відповідальність

Як і зазвичай, коли стаються вибухи на російській території, Україна офіційно не бере відповідальності за це.

Радник президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк, написав лише в Твіттері, що «Земля кругла – це відкриття зробив Галілей». І що рано чи пізно, щось, запушене в авіапростір інших країн, необізнаний літальний об’єкт повернеться у пункт вильоту, додав він.

Військові експерти теж намагаються віджартовуватись.

«Можливо, Папа римський, але все ж думаю, що більше – Збройні сили України. Є два варіанти – Папа римський або Збройні сили України», – каже Михайло Самусь про те, хто міг вдарити по аеродромах в Росії цього тижня.

Російське керівництво взагалі не задумувалось про можливість війни на своїй території

«Здатність України завдавати удари глибоко на російській території не лише важлива в воєнному плані. Це також надсилає сигнал Росії, що продовження війни матиме ціну і не лише Україна піддатлива на удари дальніх безпілотників і ракет – також і Росія», – каже Макс Бергманн, з Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні.

Він додає, що тепер – коли, наприклад, Росія і України сіли би за стіл переговорів – то однією з козирних карт Києва була б відмова від ударів по російських об’єктах в глибині Росії. Тобто, це додатковий важіль в руках України тепер.

Раніше вже дрони наносили удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі влітку, а морські дрони кружляли в акваторії севастопольських бухт у жовтні…

Але аж так далеко – на сотні й сотні кілометрів – як нині в Саратовській та Рязанській областях Росії – Україна, як виглядає, ще не била.

«Починаючи від широкомасштабного вторгнення, російське керівництво взагалі не задумувалось про можливість війни на своїй території, – каже в інтерв’ю військовий експерт Ігор Левченко. – А, по-друге, те зло, яке творить наш ворог, воно не залишиться непокараним. І те, що відбувається, – це якраз демонстрація цього постулату. Будь-яка дія викличне протидію. І прильоти по російських авіабазах в їхньому тилу підтверджує, що ніщо не залишиться непокараним. Наші можливості вражати противника, де б він не ховався, ростуть і будуть рости й надалі».