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Війська РФ випустили 226 снарядів та мін, є постраждалий – Живицький про обстріли Сумщини

Руйнування через російську агресію на Харківщині, фото ілюстративне

Російські війська сьогодні обстріляли сім громад Сумщини, поранена людина, овідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«226 снарядів та мін російський ворог випустив протягом дня по прикордонню. Під обстрілами були 7 громад – Есманьська, Миропільська, Шалигинська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська та Краснопільська громади», – написав він у телеграмі.

За даними Живицького, Есманьську громаду війська РФ обстріляли чотири рази з мінометів, реактивних систем залпового вогню «Град» та артилерії.

«Осколкове поранення отримав 69-річний місцевий житель. У нього рвана рана щоки, чоловіку надали допомогу на місці. Також, на цю годину, відомо щонайменше про три пошкоджені житлові будинки. В одному з них – пожежа», – уточнив голова ОВА.

Дмитро Живицький повідомляв, що напередодні російські військові завдали 84 удари по Сумській області.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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