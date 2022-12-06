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США схвалили потенційний продаж Польщі танків M1A1 Abrams на 3,75 мільярда доларів

Повідомлення з’явилося лише через кілька місяців після того, як Польща отримала дозвіл на купівлю 250 танків М1А2 (фото ілюстраційне)

Державний департамент США схвалив потенційний продаж 116 танків M1A1 Abrams, інших транспортних засобів і боєприпасів Польщі в рамках угоди на суму близько 3,75 мільярда доларів, повідомив Пентагон 6 грудня.

Повідомлення з’явилося лише через кілька місяців після того, як Польща отримала дозвіл на купівлю 250 танків М1А2.

У Держдепартаменті відзначили, що танки та інше обладнання «покращить здатність Польщі протистояти поточним і майбутнім загрозам, створивши надійні сили, здатні стримувати супротивників і брати участь в операціях НАТО».

Польща прагне модернізувати свою армію та адаптуватися до нових геополітичних реалій після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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