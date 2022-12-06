США схвалили потенційний продаж Польщі танків M1A1 Abrams на 3,75 мільярда доларів

Державний департамент США схвалив потенційний продаж 116 танків M1A1 Abrams, інших транспортних засобів і боєприпасів Польщі в рамках угоди на суму близько 3,75 мільярда доларів, повідомив Пентагон 6 грудня.

Повідомлення з’явилося лише через кілька місяців після того, як Польща отримала дозвіл на купівлю 250 танків М1А2.

У Держдепартаменті відзначили, що танки та інше обладнання «покращить здатність Польщі протистояти поточним і майбутнім загрозам, створивши надійні сили, здатні стримувати супротивників і брати участь в операціях НАТО».

Польща прагне модернізувати свою армію та адаптуватися до нових геополітичних реалій після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.