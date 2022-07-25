Резніков сподівається, що Україні вдасться домовитися про озброєння ЗСУ сучасними танками

Міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив отримання Україною від Польщі танків, а також висловив сподівання, що вдасться досягти домовленості про озброєння ЗСУ сучасними танками.



«Це танки з Польщі, але не польського виробництва. Тобто це техніка класу Т – скажемо так, колишнього радянського класу. Вони були на озброєнні польської армії», – пояснив він в ефірі національного телемарафону.



Міністр не назвав кількість отриманих від Польщі танків, тому що «ворог має дізнатися про це на полі бою», а не раніше.



Він також висловив сподівання, що Україна отримає сучасні танки.



«Я сподіваюся, що так. Насамперед ми почнемо з дружніх країн, у яких є танки «Леопард», які готові нам передати. Наш план – це буде кілька десятків танків, на яких ми будемо проводити навчання наших танкових екіпажів. Скоріш за все, в країнах Балтії. Після того, як наші танкові екіпажі будуть готовими, будемо продовжувати чи паралельно вести розмови про озброєння наших ЗСУ танками сучасними», – сказав міністр.



Резніков зауважив, що йдеться не лише про «Леопарди», це також можуть бути американські танки «Абрамс».



Раніше сьогодні керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Польща передала Україні партію танків PT-91 Twardy.