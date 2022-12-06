Війська РФ атакували дронами-камікадзе Дніпропетровщину – влада

Російські військові ввечері 6 грудня атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе, повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

«Російські окупанти вирішили проти ночі привітати нас із Днем ЗСУ. Невдахи. Їхні нічні «байкери» (через характерний звук дрони називають «мопедами» – ред.) будуть припарковані. Зберігаємо спокій і інформаційну тишу», – написав він, не навівши подробиць.

Раніше ЗМІ повідомляли про вибухи у Дніпрі ввечері 6 грудня.

Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, які були використані, зокрема, під час масованих ударів по українських містах у жовтні.

В Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів. 20 жовтня ЄС і Велика Британія запровадили санкції проти виробника дронів-камікадзе – компанії Shahed Aviation Industries – і трьох іранських військових чиновників.

За даними Washington Post, Іран також погодився таємно передати Росії балістичні ракети малої дальності класу «земля-земля» Fateh-110 і Zolfagha.

2 листопада Міністерство закордонних справ України заявило, що попередило Іран про можливі наслідки у разі передачі ним Росії ракет і додаткових дронів.