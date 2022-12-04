Вашингтон зосередиться на перешкоджанні поставкам іранської зброї Росії – посланець

Вашингтон зосередиться на запобіганні постачанню іранської зброї Росії та підтримці протестів іранців замість продовжувати переговори з Іраном, що зайшли в глухий кут, про відновлення ядерної угоди, заявив спеціальний американський посланець із питань Ірану Роберт Меллі, інтерв’ю з яким наводить агентство Bloomberg.

За словами Меллі, Іран не зацікавлений у ядерній угоді, тому США зосередяться на інших речах.

«Прямо зараз ми можемо змінити ситуацію, спробувавши стримати та зірвати постачання зброї до Росії, а також спробувавши підтримати сподівання іранського народу», – сказав дипломат.

Як встановило у листопаді Міжнародне агентство з атомної енергії, Іран продовжує роботи зі збагачення урану. Тегеран зажадав припинення розслідування МАГАТЕ, на що США та їхні союзники не готові погодитися. Формально переговори між Іраном та Євросоюзом не зупинені, проте, за словами Меллі, нових контактів не було з кінця серпня.

Меллі пообіцяв, що США докладуть зусиль, щоб «зривати, запобігати, уповільнювати та карати санкціями» постачання Москві іранських озброєнь. Такі поставки, як і допомогу Росії у створенні нових військових виробництв, Вашингтон розцінюватиме як «перетин межі».

Офіційно і Москва, і Тегеран заперечують постачання Іраном Росії зброї для війни проти України. Однак Іран визнав, що постачав Росії дрони-безпілотники ще до початку повномасштабного вторгнення. В Україні застосовувалися апарати-камікадзе «Шахед-131» і «Шахед-136», названі в Росії «Герань-1» і «Герань-2», та багатоцільові дрони «Мохаджер-6». Крім того, як повідомила у листопаді The Washington Post, Москва домовилася з Тегераном про виробництво іранських бойових безпілотних літальних апаратів у Росії.

За даними Washington Post, Іран також погодився таємно передати Росії балістичні ракети малої дальності класу «земля-земля» Fateh-110 і Zolfagha.