Росія отримала від Ірану балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar , і вона може почати їх застосовувати проти України вже у листопаді, очікує голова ГУР Кирило Буданов. Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат визнав , що Україна не зможе їм ефективно протидіяти.

Чому ці ракети важко перехопити, які особливості їхньої конструкції, як цю загрозу можна усунути? Радіо Донбас.Реалії розбирається із військовий експертом, оглядачем порталу Defence Express Олегом Катковим.

Fateh-110 і Zolfaghar – що про них відомо?

За останні 30 років Іран створив дев'ять балістичних ракет з поступовим збільшенням дальності. За основу для всіх них правлять дві радянські:

Р-17 для ракетного комплексу «Ельбрус» (SCUD за класифікацією НАТО);

9М21 для ракетного комплексу «Луна-М».

Fateh-110 є наступницею іранської копії з китайської копії радянської ракети 9М21 для «Луна-М». Zolfaghar є покращеною версією Fateh-110. Обидві вони є ракетами малої дальності. Заявлені Тегераном ключові характеристики цих ракет такі:

Fateh-110: дальність – 300 км, вага бойової частини (вибухівки) – до 650 кг;

Zolfaghar: дальність – 700 км, вага бойової частини (вибухівки) – до 580 кг.

Для розуміння, потужність бойової частини Fateh-110 у 2-2,3 рази більша, ніж у російської крилатої ракети типу «Калібр» .

Треба враховувати, що довіряти цій інформації влади Ірану не можна, і навіть важко навіть сказати, наскільки. Іран, як закрита диктаторська країна, не схильна надавати правдиві і точні дані, крім того, не бере участь у міжнародних військових виставках та навчаннях з цивілізованими країнами.

Чому Fateh-110 і Zolfaghar такі небезпечні?

Головна проблема в тому, що Fateh-110 і Zolfaghar є балістичними ракетами, а їх в принципі вкрай важко перехопити. Представник ГУР МО Вадим Скибицький заявив , що у жовтні Росія запустила по Україні 25 так само балістичних ракет «Іскандер», з них сили ППО збили три. У випадку з іранськими ракетами відсоток може бути кращим, але навряд чи він перевищить 15-20% (оцінка Олега Каткова – ред).

Балістичні ракети летять по великій балістичній траєкторії, піднімаються на висоту до 40-50 км і після цього летять вертикально вниз під кутами приблизно 80-90 градусів.

А коли ракета вже високо в небі, якщо їй пошкодити двигун чи хвостове оперення, це не завадить їй впасти, причому майже вертикально. До того ж вони дуже швидкі. Орієнтовний час польоту ракети Fateh-110 на заявлену дальність оцінюється у 300-350 секунд.

Єдиний спосіб знешкодити балістичну ракету – це так зване кінетичне перехоплення, коли в неї врізається інша ракета. За рахунок величезних швидкостей і енергії, яка вивільняється під час зіткнення, бойова частина повністю знищується ще є у повітрі. І це задача систем ПРО, яких у України сильно бракує.

А як же IRIS-T, NASAMS та Aspide?

IRIS-T , NASAMS та Aspide вкрай важливі для України. Але вони належать до протиповітряної оборон (ППО), а не протиракетної (ПРО). Задачею ППО передусім має на меті перезнищення аеродинамічних цілей на кшталт крилатих ракет.

Відмінність від балістичної в тому, що якщо крилатій ракеті під час польоту пошкодити крило, двигун чи паливну систему, вона впаде. І впаде ще до цілі, тобто завдання буде виконано.

Так, системами ППО теж можна збивати балістичні ракети (що ЗСУ і роблять), але це вкрай важко. Потужності їхньої бойової частини здебільшого бракує, аби знешкодити балістичну – тому все ж таки це задача для систем ПРО.

Що можна зробити?

На озброєнні систем ПРО у світі, і в країнах НАТО зокрема, не так багато – бо це лише підстраховка. Навіть за наявності сучасних із них найбільш ефективним способом боротьби з загрозою удару балістичними ракетами лишається знищення пускових установок.

Тому Україні необхідно отримати далекобійні засоби ракетного ураження на дальності 300 км. Йдеться про ATACMS і, приміром, крилаті ракети повітряного базування, які можливо інтегрувати під крило ще радянських літаків. Не менш важливо для ЗСУ мати змогу їх використовувати – знявши «табу» на незавдання ударів по території Росії та Білорусі.

Хто і де в Україні може стати мішенню Fateh-110 і Zolfaghar?

Практично, всі і всюди. Якщо Росія запускатиме Fateh-110 зі своєї території, території Білорусі або окупованої України, ці ракети можуть вдарити майже у будь-якій точці України, окрім південно-західних районів.

У випадку Zolfaghar з дальністю 700 км два пускових райони – з території Білорусі і в окупованому Криму – дозволять повністю тримати під вогневим ураженням будь-який куточок України.

Враховуючи швидкість польоту, часу знайти безпечне місце майже не буде. Навіть за умови, що українські військові зафіксують їх запуск і включать повітряну тривогу практично одразу. А з урахуванням ще й сотень кілограмів вибухівки у ній, є всі підстави вважати, що Росія використає їх саме для ударів по містах.

Що відомо про передачу Іраном Fateh-110 і Zolfaghar РФ

Іран планує передати Росії балістичні ракети класу «земля – земля» Fateh-110 та Zolfaghar – про це вперше повідомило американське видання The Washington Post з посиланням на двох чиновників США в своєму матеріалі за 16 жовтня. балістичні ракети класу «земля – земля» Fateh-110 та Zolfaghar – про це вперше повідомило американське виданняз посиланням на двох чиновників США в своєму матеріалі за 16 жовтня.

Ворог може застосувати проти України ці ракети вже у листопаді, – заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю виданню ці ракети вже у листопаді, – заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The Drive , що вийшло 28 жовтня.

На брифінгу 31 жовтня представник Пентагону сказав, що вони поки що не мають інформації з приводу постачань Іраном Росії цих ракет, але водночас не заперечив таку ймовірність.

У статті ще одного американського видання від 1 листопада йдеться про те, що Іран готує для РФ близько 1000 одиниць зброї, включно з балістичними ракетами малої дальності класу «земля-земля» та ударні безпілотники. Строки поставок – до кінця року. Щоправда, жодних назв озброєння у статті не було зазначено. CNN від 1 листопада йдеться про те, що Іран готує для РФ близько 1000 одиниць зброї, включно з балістичними ракетами малої дальності класу «земля-земля» та ударні безпілотники. Строки поставок – до кінця року. Щоправда, жодних назв озброєння у статті не було зазначено.

Цього ж дня під час брифінгу спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія планує розташувати іранські ракети на північ від кордону з Україною – так, аби мати можливість вдарити будь-де на території країни. Але, наголосив, Ігнат, Україна не має ефективних засобів захисту від цих ракет.

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