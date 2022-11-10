Іран заявив про створення гіперзвукової ракети – про її випробування не повідомляли

Командувач повітряно-космічними силами іранського Корпусу вартових ісламської революції Амір Алі Хаджизаде повідомив, що Іран створив гіперзвукову балістичну ракету. Його слова наводить іранська напівофіційна агенція Tasnim.

«Ракета розвиває високу швидкість, може маневрувати як нижче, так і вище за земну атмосферу», – розповів Хаджизаде. Він додав, що ракета здатна вражати і пробивати захист сучасних систем протиповітряної оборони.

Однак про випробування такої ракети Іран не повідомляв, пише агентство Reuters. За словами західних військових аналітиків, Іран «іноді перебільшує свої можливості у галузі озброєнь».

Гіперзвукові ракети можуть летіти складною траєкторією зі швидкістю щонайменше у п’ять разів більшою від швидкості звуку, що ускладнює їх перехоплення.

Раніше в листопаді Іран заявляв, що провів випробування своєї першої триступеневої космічної ракети-носія Ghaem 100, яка зможе виводити супутники вагою до 80 кілограмів на орбіту 500 кілометрів над поверхнею Землі.

США назвали дії Ірану «дестабілізуючими». Вашингтон побоюється, що Ghaem 100 може бути використаний і для перенесення ядерної боєголовки. Тегеран заперечує наявність таких намірів.