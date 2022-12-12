Підтримка російської агресії проти України може знижувати власні спроможності армії Білорусі – ISW

Білорусь, ймовірно, виснажує власні військові ресурси, допомагаючи Росії в її агресії проти України – про це йдеться в черговому звіті американського Інституту дослідження війни (ISW), оприлюдненому увечері 11 грудня.

Аналітики посилаються на дані білоруського проєкту «Гаюн», за якими, зокрема, 14 листопада білоруські збройні сили передали російській армії 122 танки Т-72А, ймовірно, під приводом передачі на модернізацію. Проєкт зафіксував ще кілька трансферів озброєння.

«Незрозуміло також, чи танки, відправлені в Росію, були частиною діючого білоруського танкового парку чи машин, які перебували на зберіганні чи резерві. Білорусі не вистачає можливостей для виробництва власних бойових броньованих машин, що робить передачу цього обладнання російським силам як поточним, так і ймовірним довгостроковим обмеженням білоруських матеріальних спроможностей відправити механізовані війська для боїв в Україні», – йдеться в звіті.

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Автори припускають, що Білорусь може передавати Росії більше озброєння, ніж видно по відкритих джерелах, тому що Мінськ намагається приховати ці передачі.

Крім того, ISW вважає, що білоруська армія також обмежена здатності тренувати новий особовий склад через навчання російських військ.

«Білоруські військові тепер відповідають за підготовку принаймні вдвічі більшої кількості військовослужбовців, ніж вони навчають зазвичай. Підтримка Білоруссю зусиль Росії з формування збройних сил, ймовірно, також обмежила б її можливість навчати більше білоруського особового складу, якби Лукашенко забажав збільшити кількість призовників у наступному циклі призову, щоб підготуватися до можливих втрат у боях після ймовірного білоруського вторгнення в Україну», – додають дослідники Інституту.

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Влада України заявляє, що поки не бачить загроз як нового вторгнення російських військових із території Білорусі, так і участі у війні білоруської армії, але при цьому розпочала будівництво на кордоні з Білоруссю залізобетонного паркану з колючим дротом.

Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.