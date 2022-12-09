У трьох містах Білорусі збільшилась кількість російських мобілізованих – Генштаб ЗСУ

У містах Мозир, Гомель та Могильов Білорусі фіксується збільшення російських мобілізованих, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.



«На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. У містах Мозир, Гомель та Могильов відзначено збільшення російських мобілізованих військовослужбовців. У військоматах Гомельської області тривають заходи з перевірки облікових даних військовозобов’язаних», – йдеться у повідомленні.

Водночас напередодні очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що атаки України з боку Білорусі не буде, а усе, що коїться у нас у медіапросторі, повʼязане з тематикою Білорусі, – це відлуння саме російської спеціальної інформаційної операції.

Влада України заявляє, що поки не бачить загроз як нового вторгнення російських військових із території Білорусі, так і участі у війні білоруської армії, але при цьому розпочала будівництво на кордоні з Білоруссю залізобетонного паркану з колючим дротом.

Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.