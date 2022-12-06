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Буданов розповів, чи чекати повторного наступу з Білорусі

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов

Атаки України з боку Білорусі не буде. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону 6 грудня розповів очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

«Усе, що коїться у нас у медіапросторі, повʼязане з тематикою Білорусі, це відлуння саме російської спеціальної інформаційної операції. Головна мета цієї операції посіяти паніку серед суспільства та відтягнути наші сили і засоби від реальних бойових дій на передовій», – пояснив очільник ГУР МО.

За словами Буданова, на території Білорусі наразі накопичена «виключно оборонна зброя, яку в принципі не можна використати у наступі».

Влада України заявляє, що поки не бачить загроз як нового вторгнення російських військових із території Білорусі, так і участі у війні білоруської армії, але при цьому розпочала будівництво на кордоні з Білоруссю залізобетонного паркану з колючим дротом.

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