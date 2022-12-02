Лукашенко продовжує опиратися тиску Росії щодо вступу у війну проти України – ISW

Очільник білоруського режиму Олександр Лукашенко продовжує ставити «інформаційні умови», аби уникати безпосереднього вступу у війну проти України, попри тиск Росії – такі висновки оприлюднив американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Лукашенко звинувачував Україну та НАТО в нарощуванні провокації поблизу білорусько-українського кордону та заявляв, що Україна намагається втягнути сили НАТО у війну. Лукашенко стверджував, що білоруським чиновникам вдалося стримати потенційного супротивника від застосування військової сили проти Білорусі і що НАТО нарощує сили та активізує бойову підготовку в сусідніх країнах», – йдеться в звіті.

Водночас аналітики вказують на заяви міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна про те, що країна наразі нібито не готується безпосередньо до війни і лише захищатиме свою територію.

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ISW також посилається на українську розвідку, за даними якої наразі немає ознак формування ударного угруповання на білоруській території.

Інститут припускає, що заяви Лукашенка й Хреніна спрямовані на підтримку інформаційної операції для втримання частини українських військ на кордоні з Білоруссю на випадок нападу.

«Лукашенко та Хренін також, ймовірно, зосередили інформаційну операцію на ймовірній агресії НАТО та провокаційних діях уздовж білоруського кордону, щоб заявити, що білоруські військові повинні залишатися в Білорусі для захисту від потенційної агресії НАТО, і таким чином створити інформаційні умови для протистояння російському тиску щодо вступу Білорусі у війну в Україні. ISW продовжує дотримуватися оцінки, що вступ Білорусі у війну Росії проти України вкрай малоймовірний», – підсумували автори звіту.

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Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

За співучасть у війні, яку розв’язала Росія, проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції.