У Білорусі повідомляють, що Росія передала Мінську 15 зенітно-ракетних комплексів «Тор-М2»

Росія відправила до Білорусі залізницею ешелон військової техніки: щонайменше 15 зенітно-ракетних комплексів «Тор-М2» і 10 одиниць інженерної техніки, повідомив портал «Зеркало» з посиланням на Telegram-канал «Live. Спільнота залізничників Білорусі».

За повідомленням, ешелон №961 вирушив із залізничної станції Єйськ (Краснодарський край, РФ) 25 листопада.

28 листопада о 10:40 поїзд прибув на станцію Орша-Центральна. Кінцевим пунктом ешелону залізничники називають станцію Лісова під Барановичами.

За інформацією залізничників, це не останній ешелон ЗРК «Тор-М2», які перекидають до Білорусі.

Ще у вересні білоруські залізничники повідомляли про підготовку залізниці до масового прийому ешелонів із Росії. Як розповів «Зеркалу» представник «Робочого руху» на Білоруській залізниці Сергій Вайтяхович, подібна підготовка залізниці спостерігалася як перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну, так і перед навчаннями «Захід-2021».

Крім того, останніми тижнями Білорусь відправляє в Росію розконсервовану військову техніку, зокрема танки, зі своїх військових складів. За даними залізничників, за сім місяців із Білорусі до РФ було вивезено 65 тисяч тонн боєприпасів.