Білорусь дозволить транзит українського зерна для експорту з Литви – ООН

Білорусь 9 грудня повідомила Організації Об’єднаних Націй, що дозволить без попередніх умов транзит українського зерна через свою територію для експорту з литовських портів, заявив речник ООН.

За словами Стефана Дюжарріка, генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш зустрівся із заступником міністра закордонних справ Білорусі Юрієм Амбразевичем у Нью-Йорку 9 грудня, повідомляє агентство Reuters.

Амбразевич також «повторив прохання свого уряду щодо можливості експортувати власні добрива, які зараз підпадають під санкції», сказав Дюжаррік.

Раніше сьогодні президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що вже в неділю, 11 грудня, планує поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним, а також із президентом України Володимиром Зеленським. Темою переговорів, за його словами буде зміцнення чорноморської зернової угоди, яку підтримує ООН.

17 листопада пресслужба Міністерства інфраструктури повідомила, що «зернова ініціатива» з транспортування української агропродукції морем продовжена ще на 120 днів.

2 листопада Міністерство оборони Росії повідомило про відновлення участі Москви в угоді про експорт зерна Чорноморським коридором після того, як за кілька днів до того Росія заявила про припинення участі в угоді.

У МЗС України у відповідь заявили, що Україна не брала на себе жодних нових зобов’язань, які виходять за межі вже наявних у зерновій угоді.