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«Зерно з України»: перше судно доправило 25 тисяч тонн пшениці до Ефіопії

Ініціатива, спрямована на допомогу продовольством країнам Африки й Азії, що потерпають від голоду, була офіційно започаткована на установчому International Summit оn Food Security

До Ефіопії 3 грудня прибуло перше судно в межах української гуманітарної програми «Grain from Ukraine» («Зерно з України»).

«Сьогодні до Дорале прибуло перше судно з гуманітарним вантажем у 25 тисяч тонн. Відправляємо їжу. Відправляємо надію», – написав у твітері президент України Володимир Зеленський.

Як повідомили у пресслужбі президента України, друге судно, завантаження якого завершується в українському порту Чорноморськ, наступного тижня попрямує до Ефіопії з 30 тисячами тонн пшениці на борту, третє – доправить 25 тисяч тонн гуманітарної пшениці у Сомалі (завантаження в Одеському порту).

Президент Зеленський оголосив про гуманітарну програму «Зерно з України» 15 листопада. 26 листопада ініціатива, спрямована на допомогу продовольством країнам Африки й Азії, що потерпають від голоду, була офіційно започаткована на установчому International Summit оn Food Security, у межах якого до програми долучилися понад 30 країн і міжнародних організацій.

Загалом у межах гуманітарної ініціативи «Зерно з України» Україна планує відправити понад 60 суден до Ефіопії, Судану, Південного Судану, Сомалі, Конго, Кенії, Ємену. На реалізацію програми залучено понад 180 мільйонів доларів.

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