Україна відправила 27 тисяч тонн зерна до Алжиру – Мінінфраструктури

З портів Великої Одеси 1 грудня вийшли три судна із зерном, повідомило Міністерство інфраструктури.

Кораблі мають доставити 126 тисяч тонн аграрної продукції до країн Африки, Азії та Європи.

«Серед них балкер GOLDEN ARSENAL з українською пшеницею для Алжиру», – зазначає міністерство.

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До Алжиру планується доставити 27 тисяч тонн зерна.

За даними Мінінфраструктури, наразі в портах Одещини проходять обробку 22 судна, в які завантажують 767 тисяч тонн сільськогосподарської продукції. «Зерновим коридором» рухаються чотири кораблі під завантаження 205 тисячами тонн зерна.

Загалом, повідомляє уряд, від 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 508 суден, які експортували 12,4 мільйона тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.