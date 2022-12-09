Ердоган оголосив про намір поговорити з Путіним і Зеленським щодо зернової угоди

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив 9 грудня, що вже в неділю, 11 грудня, планує поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним, а також із президентом України Володимиром Зеленським. Темою переговорів, за його словами буде зміцнення чорноморської зернової угоди, яку підтримує ООН.

Як інформує Reuters, Ердоган виступав на конференції в Стамбулі, яка має назву «Обриси майбутнього: невизначеність, реалії та можливості». На цьому ж заході, який триватиме два дні, 9 і 10 грудня, виступив по відеозвʼязку і президент України Володимир Зеленський.

«Зернова ініціатива» з транспортування української агропродукції морем продовжена ще на 120 днів, повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України 17 листопада.

2 листопада Міністерство оборони Росії повідомило про відновлення участі Москви в угоді про експорт зерна Чорноморським коридором після того, як за кілька днів до того Росія заявила про припинення участі в угоді.

У МЗС України у відповідь заявили, що Україна не брала на себе жодних нових зобов’язань, які виходять за межі вже наявних у зерновій угоді.