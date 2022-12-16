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Путін їде до Лукашенка в Білорусь

Олександр Лукашенко (л) і Володимир Путін, архівне фото

Президент Росії Володимир Путін у понеділок, 19 грудня, відвідає Білорусь для переговорів з Олександром Лукашенком, повідомили в офісі фактичного білоруського правителя.

Візит відбувається на 10-й місяць війни Росії проти України, яка розпочалася в тому числі і з білоруської території.

У Мінську заявили, що Путін і Лукашенко проведуть переговори сам на сам, а також ширші переговори з міністрами щодо «білорусько-російської інтеграції».

У заяві йдеться, що «президенти також приділять пріоритет питанням безпеки та обміняються думками щодо ситуації в регіоні та світі», але не згадується про Україну.

Лукашенко, який перебуває при владі з 1994 року, неодноразово заявляв, що не має наміру вводити білоруські війська в Україну.

Востаннє Путін відвідував Білорусь влітку 2019 року.

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