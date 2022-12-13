У Білорусі призначили нового міністра закордонних справ

Новим міністром закордонних справ Білорусі став Сергій Алєйнік, передає білоруська служба Радіо Свобода із посиланням на державне агентство «БелТА».

Олександр Лукашенко, коментуючи призначення голови МЗС, заявив, що «буде нелегко».

Читайте також: У Білорусі оголосили про раптову перевірку боєздатності армії

Досі Алєйнік працював першим заступником міністра. Раніше він був консулом Генерального консульства Білорусі в Гаазі, також представляв свою країну у відділенні ООН та інших міжнародних організацій у Женеві. Із 2013-го по 2020 рік був послом Білорусі в Лондоні.

Попередній міністр закордонних справ Білорусь Володимир Макей несподівано помер 26 листопада.