Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

У Білорусі оголосили про раптову перевірку боєздатності армії

Перевірку розпочато за дорученням Олександра Лукашенка

Міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення 13 грудня «раптової перевірки» бойової готовності збройних сил країни. Перевірку розпочато за дорученням Олександра Лукашенка.

Як повідомляє пресслужба відомства, у рамках перевірки «військам належить у найкоротші терміни висунутись у призначені райони, здійснити інженерне обладнання, організувати охорону та оборону, а також навести мостові переправи через річки Неман та Березина».

У країні планують тимчасово обмежити рух транспорту окремими дорогами.

Минулого тижня у Білорусі провели перевірку державної системи реагування на акти тероризму.

Влада України неодноразово заявляла, що поки не бачить загроз як нового вторгнення російських військових із території Білорусі, так і участі у війні білоруської армії, але при цьому розпочала будівництво на кордоні з Білоруссю залізобетонного паркану з колючим дротом.

Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG