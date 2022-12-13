Секретар РНБО відреагував на сьогоднішню перевірку боєздатності армії у Білорусі

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов відреагував на раптову перевірку боєздатності армії у сусідній Білорусі.



«Білорусь – окупована РФ, але людина, яка сьогодні перебуває на території Білорусі, ( Олександр Лукашенко – ред.), робить все можливе і неможливе для того, щоб не втягнути білорусів у війну проти нашого народу. Вони знають, чим це може для них закінчитися… Сьогодні в них були навчання. Ми були свідомі того, що вони будуть відбуватися. Для нас це не є якась раптова річ. Ми готові до будь-якого розвитку подій, якщо РФ спільно з Білоруссю будуть здійснювати ті чи інші акти агресії. Ми розуміємо, що відбувається на нашому боці, ми готуємося», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Він зауважив, що підготовка України до ймовірної агресії з півночі почалася «доволі давно», зокрема, неодноразово перевіряли ті області, які є прикордонними з Білоруссю.

Читайте також: Підтримка російської агресії проти України може знижувати власні спроможності армії Білорусі – ISW

Міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення 13 грудня «раптової перевірки» бойової готовності збройних сил країни. Перевірку розпочато за дорученням Олександра Лукашенка. У рамках перевірки «військам належить у найкоротші терміни висунутись у призначені райони, здійснити інженерне обладнання, організувати охорону та оборону, а також навести мостові переправи через річки Неман та Березина».

Влада України неодноразово заявляла, що поки не бачить загроз як нового вторгнення російських військових із території Білорусі, так і участі у війні білоруської армії, але при цьому розпочала будівництво на кордоні з Білоруссю залізобетонного паркану з колючим дротом.

Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.