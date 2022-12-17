У розвідці розповіли, чи готова наразі РФ до нового повномасштабного наступу

Станом на сьогодні Росія не готова до нового повномасштабного наступу, зазначив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Хоча ми вже живемо в умовах повномасштабного наступу з 24 лютого, тому йдеться не про новий наступ, а про нові операції в рамках цього повномасштабного наступу. Аналізуючи багато джерел, у тому числі й агентурних, ми не бачимо ані формування ударних угруповань російських військ, ані підведення їх до кордону», – зазначив Юсов.

За його словами, найбільш боєздатні і готові до використання ресурси російської армії – і жива сила, і техніка – вже знищені Силами оборони України.

«Високоточне сучасне, технологічне озброєння (Росії – ред.) здебільшого вже було або використане, або виведене з ладу, або перебуває на ремонті. Те, що наразі розконсервовується у них, це зброя інших характеристик. Якщо враховувати цей факт, то сьогодні білоруська армія, можливо, навіть у середньому краще підготовлена, ніж російська. Але їхніх зусиль ані за кількістю, ані за іншими показниками не вистачає для формування ударних угруповань», – підкреслив представник ГУР.

Водночас, за його словами, це не означає, що загрози немає. Якщо ситуація змінюватиметься, така інформація обов’язково надійде, в тому числі завдяки обміну даними з партнерами, передусім країнами НАТО.

«Ми будемо володіти цією інформацією. І можу ще раз наголосити: до розвитку різних сценаріїв, зокрема з білоруського напрямку, українські Сили оборони готові. Несподіванки не буде», – заявив Юсов.

В оприлюдненому напередодні інтервʼю виданню The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що російські війська можуть знову спробувати атакувати Київ.

«Росіяни готують близько 200 000 нових солдатів, – сказав Залужний. – Я не сумніваюся, що вони знову спробують атакувати Київ».

Видання, посилаючись на слова Валерія Залужного, пише, що Росія уже в січні або навесні може розпочати великий наступ із Донбасу, з півдня або навіть із Білорусі.

The Economist зауважує, що впродовж місяця на 1000 км фронту майже не було руху, та звертає увагу на заяву британського адмірала Ентоні Радакіна про те, що наразі нестача артилерійських снарядів означає, що можливості Росії для наземних операцій «швидко зменшуються».

Про те, що підготовка десятків тисяч мобілізованих і нових призовників може свідчити про наміри Росії розпочати новий наступ в Україні, заявив в інтерв’ю виданню The Guardian і міністр оборони України Олексій Резніков.

А перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба припустив, що здатність Росії розпочати «великий наступ» може бути відновлена до кінця січня або лютого. Про це очільник українського зовнішньополітичного відомства заявив 13 грудня, спілкуючись з іноземними журналістами в бомбосховищі в Києві.

У вересні Росія провела мобілізацію близько 300 тисяч солдатів. Аналітики припускають, що ця хвиля мобілізації може бути не останньою. З листопада в Росії розпочався осінній призов молодих солдатів.

Росія почала повномасштабне військове вторгнення в Україну від ранку 24 лютого. Тоді російські війська з півночі рухалися в напрямку Києва. На початку квітня Київщина була звільнена від російських військ​.

У Генштабі ЗСУ заявляють, що нарощування російської військової присутності на території Білорусі, яке почалося в середині жовтня, триває, але ймовірність наступальної операції з території цієї країни Генштаб нині оцінює як низьку.