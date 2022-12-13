Росія може здійснити «великий наступ» у січні чи лютому – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що здатність Росії розпочати «великий наступ» може бути відновлена до кінця січня або лютого. Про це, як передає CNN, очільник українського зовнішньополітичного відомства заявив 13 грудня, спілкуючись із іноземними журналістами в бомбосховищі в Києві.

«Вони точно все ще зберігають надію, що їм вдасться прорвати наші лінії і просунутися глибше в Україну», – твердить дипломат.

Кулеба пояснив свою точку зору «призовом, який вони (російська влада – ред.) оголосили, а також навчанням нових призовників і переміщенням їхнього важкого озброєння».

У вересні Росія провела мобілізацію близько 300 тисяч солдатів. Аналітики припускають, що ця хвиля мобілізації може бути не останньою.