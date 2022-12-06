Резніков: зараз немає потреби у додатковій мобілізації в Україні

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що наразі немає потреби у проведенні додаткової хвилі мобілізації в Україні.



«В нас певні організаційні заходи вже робляться за рішенням Генштабу. Говорити про те, що на цей момент нам потрібна додаткова мобілізація – питання поки що так не стоїть. У нас достатньо сьогодні людей у Збройних силах України й взагалі в секторі безпеки та оборони», – сказав в ефірі національного телемарафону міністр, відповідаючи на запитання, чи активізуватиме Україна призов у зв'язку з можливою другою хвилею мобілізації в Росії.

«Нам що потрібно – і ми цього не приховуємо, ми й західним партнерам говоримо – нам потрібна зброя. Починаючи від артилерії, снарядів до неї, броньованих автомашин, танків, літаків. Партнери знають цей наш перелік для того, щоб наші хлопці та дівчата могли на фронті бути успішнішими, ефективнішими, як ми це вже демонструємо 9 місяців», – додав він.

В Україні від 24 лютого, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію.

У липні міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що до лав З СУ мобілізували до 700 000 людей. Всього, за його словами, станом на липень понад мільйон людей забезпечують діяльність сектору безпеки й оборони.