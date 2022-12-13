CNN: США узгоджують план надання Україні систем протиракетної оборони Patriot

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена завершує узгодження плану щодо відправки системи протиракетної оборони Patriot в Україну. Як повідомляє CNN 13 грудня з посиланням на слова трьох американських високопосадовців, про це може бути оголошено вже цього тижня.

План Пентагону ще має бути схвалений міністром оборони Ллойдом Остіном, перш ніж він буде відправлений на підпис президенту США Джо Байдену. Троє чиновників повідомили CNN, що таке схвалення очікується.

На тлі російських ракетних атак, які нищать енергетичну інфраструктуру, Україна закликає США надіслати передову систему протиповітряної оборони, яка є високоефективною для перехоплення балістичних і крилатих ракет. Це буде найефективніша система оборонної зброї великої дальності, яка буде надіслана до країни.

Незрозуміло, скільки саме установок буде надіслано, але типова батарея Patriot включає радар, який виявляє та супроводжує цілі, компʼютери, енергетичне обладнання, станцію керування бойовими діями та до восьми пускових установок, кожна з яких містить чотири готові до стрільби ракети.

Очікується, що після остаточного узгодження системи будуть відправлені впродовж лічених днів, а українців навчатимуть їх використовувати на базі армії США в Ґрафенвері, Німеччина, повідомили офіційні особи.

Україна просила систему протягом багатьох місяців, але логістичні проблеми її доставки та експлуатації є значними. Попри ці перешкоди, «реальність того, що відбувається на місці» змусила адміністрацію ухвалити рішення, сказав CNN високопоставлений чиновник адміністрації, зазначивши, що інтенсивні обстріли з боку Росії тривають.