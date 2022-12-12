Росія прагне затопити Європу новою хвилею українських біженців – Шмигаль

Росія прагне затопити Європу новою хвилею біженців, коли атакує українську енергетичну інфраструктуру. Про це в ефірі телеканалу TF-1 заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, який перебуває з візитом у Франції.

В інтервʼю, на яке звернула увагу агенція AP, голова уряду закликав забезпечити надання Україні протиракетних батарей Patriot та інших високотехнологічних систем протиповітряної оборони для протидії російським нападам. Шмигаль нагадав, що російські ракетні та артилерійські удари по обʼєктах критичної інфраструктури спричинили відключення електроенергії та водопостачання для мільйонів українців на тлі морозної погоди.

Минулого тижня Берлін досяг із Варшавою згоди щодо розміщення системи протиповітряної оборони Patriot у Польщі.

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Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак 23 листопада заявив, що попросив Німеччину передати Україні запропоновані Варшаві системи протиракетної оборони і розмістити їх на західному кордоні країни з Польщею.

Натомість німецький уряд відповів, що обговорить цю пропозицію із союзниками по НАТО. 25 листопада генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберґ не підтвердив, що для того, аби передати це озброєння Україні, потрібна згода всього Альянсу. США тим часом заявили, що поки не планують поставки систем Patriot Україні.