Берлін підтвердив рішення про розміщення Patriot у Польщі

Польща та Німеччина дійшли згоди про розміщення німецької системи ППО Patriot у Польщі, повідомляє агенція Reuters з посиланням на речника міністерства оборони.

Напередодні міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Варшава починає «робочі заходи» щодо розміщення пускової установки Patriot на території Польщі після відмови Німеччини передати цю систему Україні, яка нині протистоїть російській агресії.

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Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак 23 листопада заявив, що попросив Німеччину передати Україні запропоновані Варшаві системи протиракетної оборони і розмістити їх на західному кордоні країни з Польщею.

Натомість німецький уряд відповів, що обговорить цю пропозицію із союзниками по НАТО. 25 листопада генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберґ не підтвердив, що для того, аби передати це озброєння Україні, потрібна згода всього Альянсу. США тим часом заявили, що поки не планують поставки систем Patriot Україні.