Блащак: Варшава починає «робочі заходи» щодо розміщення Patriot на території Польщі

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Варшава починає «робочі заходи» щодо розміщення пускової установки Patriot на території Польщі після відмови Німеччини передати цю систему Україні, яка нині протистоїть російській агресії.

За його словами, після розмови з міністеркою оборони ФРН Крістін Ламбрехт він розчарувався рішенням відмови від передачі систем Україні.

«Після розмови з міністеркою оборони ФРН з розчаруванням прийняв рішення відмовитися від підтримки України. (він не уточнює, коли саме ця розмова відбулася і коли прозвучала ця відмова – ред.). Розгортання Patriot на заході України посилило б безпеку поляків та українців», – написав він у твіттері.

За його словами, Варшава приступає до «робочих заходів» щодо розміщення пускової установки Patriot в Польщі.

Німецька сторона цієї заяви Маріуша Блащака не коментувала.

Читайте також: Якби Німеччина передала Україні систему Patriot, канцлеру та його країні дякували б усі покоління українців – Зеленський

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак 23 листопада заявив, що попросив Німеччину передати Україні запропоновані Варшаві системи протиракетної оборони і розмістити їх на західному кордоні країни з Польщею.

Натомість німецький уряд відповів, що обговорить цю пропозицію із союзниками по НАТО. 25 листопада генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберґ не підтвердив, що для того, аби передати це озброєння Україні, потрібна згода всього Альянсу. США тим часом заявили, що поки не планують поставки систем Patriot Україні.