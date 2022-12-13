«Україні потрібно більше гармат» – Кулеба про те, як пережити зиму

Україна закликає союзників надати більше зброї, щоб допомогти їй «пережити зиму» і підтримувати контрнаступ, попри атаки Росії на енергетичну інфраструктуру країни, вказує агенція France-Presse.

«Враховуючи масштаби війни та небажання Росії прийняти реальність і вийти з України, нам потрібно буде воювати всю зиму», – сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 13 грудня на пресконференції, яка відбувалася в бомбосховищі у Києві – на тлі чергової повітряної тривоги по всій Україні.

«Найкращий спосіб захистити наших мирних жителів від російського терору – перемогти Росію», – наголосив Кулеба, вказавши, що Україні потрібно більше систем ППО, боєприпасів і бронетехніки.

Міністр наголосив, що також «дуже важливо» отримати більше 155-міліметрових артилерійських гармат і боєприпасів.

13 грудня західні союзники України пообіцяли надати додатковий мільярд євро для підтримки української енергетики на тлі постійних ракетних ударів по інфраструктурі. Не зумівши довести перевагу на полі бою, Москва змінила тактику з жовтня, коли розпочала авіаудари по енергетичній мережі, занурюючи мільйони людей у холод і темряву.

Міністр Кулеба зазначив, що з 10 жовтня по Україні було завдано шість «масованих ударів».