Війна в Україні спричинила «першу глобальну енергокризу» і заохотила розвиток зеленої енергетики – МЕА

Російське повномасштабне вторгнення до України спричинило «першу справді глобальну енергетичну кризу» – про це йдеться в звіті Міжнародного енергетичного агентства, яка працює в рамках Організації економічного співробітництва та розвитку. Звіт «Відновлювальна енергетика 2022» був оприлюднений 6 грудня.

За спостереженнями авторів звіту, ріст цін на викопні палива зробив для країн вигіднішим вітчизняний видобуток енергії з відновлювальних джерел. Це вплинуло на прогноз щодо обсягів виробництва «зеленої» енергії на наступні п’ять років.

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«Протягом 2022-2027 років відновлювані джерела енергії, як передбачається, зростуть майже на 2 400 гігават у нашому головному прогнозі, це дорівнює всій встановленій потужності Китаю сьогодні. Це означає прискорення на 85% за попередні п’ять років, і майже на 30% вище, ніж прогнозовано у минулорічному звіті, що робить його найбільшою поправкою в бік зростання», – йдеться в документі.

За очікуваннями Агентства, ВДЕ є єдиним джерелом електроенергії, частка якого в світовій енергосистемі зростатиме. Зокрема, вітрова та сонячна енергетика можуть розширитися більше ніж удвічі протягом наступних п’яти років, надаючи майже 20% електроенергії глобально у 2027 році.

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«Після того, як Росія вторглася до України в лютому 2022 року, енергетична безпека стала додатковою сильною мотивацією прискорити розгортання відновлюваної енергії. На рівні ЄС план REPowerEU, опублікований у травні 2022 року, пропонує покласти край залежності від російського викопного палива до 2027 року», – зазначає МЕА.

Серед інших цілей цей план передбачає збільшення частки відновлювальних джерел у фінальному енергоспоживанні до 45% порівняно з раніше погодженими 40%, нагадують автори.