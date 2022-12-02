Шмигаль обговорив відновлення української енергосистеми із заступницею держсекретаря США

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив 2 грудня, що провів зустріч із заступницею державнго секретаря Сполучених Штатів Вікторією Нуланд.

«Під час зустрічі із… другом України Вікторією Нуланд обговорили відновлення нашої енергосистеми, військову та фінансову підтримку з боку США. Для швидкого відновлення пошкоджених об’єктів Україна потребує оперативної допомоги в постачанні енергетичного обладнання. Подякував американським партнерам за додаткові $53 млн для ремонту українських електромереж», – написав голова уряду в своєму Телеграмі.

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Він нагадав, що минулого тижня Україна отримала від США 80 генераторів, які допомогли в стабілізації ситуації в енергетиці.

Шмигаль також подякував президенту Джо Байдену за ініціативу надати Україні додаткові 37 мільярдів доларів допомоги.

Вікторія Нуланд наразі не коментувала зустріч.

Днями США оголосили про виділення 53 мільйонів доларів на підтримку закупівлі обладнання для електромережі України, щоб допомогти Києву боротися з нападами Росії на його енергетичну інфраструктуру, через які мільйони людей людей залишилися без світла й опалення.