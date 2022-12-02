Київ наближається до відновлення відключень світла за графіком – КМВА

Київ збільшив ліміт на споживання електроенергії, повідомляє Київська міська військова адміністрація 2 грудня.

«Столиця поступово наближається до планових відключень. Водночас частіше виникають аварії в енергосистемі», – зазначає КМВА.

Посилаючись на генерального директора компанії Yasno Сергія Коваленка, міська адміністрація пояснює, що аварії мають дві причини: містяни вмикають одразу всі пристрої, щойно вмикається світло, а також більше користуються електрообігрівачами через похолодання, створюючи навантаження на мережу.

«Ми просимо киян, не вмикайте відразу усі електроприлади у вашій оселі. Миттєве пікове навантаження негативно впливає на енергосистему. Лише заощадливе споживання наблизить нас до планових відключень», – закликають у адміністрації.

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Напередодні гендиректор Yasno Сергій Коваленко повідомив, що обмеження споживання по Києву зросло до 580 мегаватт, що є майже достатнім для відключення за графіком. Електропостачання відключали трохи більше ніж 652 тисячам жителів столиці.

23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях.

У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням. Одна з найскладніших ситуацій склалася в Києві.